عادل عبد الرحمن لـ فيتو: كولر يتحمل مسؤولية تراجع مستوى الأهلى

عادل عبد الرحمن، أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن مارسيل المدير الفني للمارد الأحمر يتحمل مسؤولية تذبذب مستوى الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

وقال عبد الرحمن في تصريحات لـ فيتو أرى أن سبب تذبذب مستوى الأهلى فى الموسم الحالي وخسارة الفريق بطولتين إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر الذي انتابته حالة من التشبع بعد الفوز بخمس بطولات في الموسم الماضي.

وواصل عبد الرحمن تصريحاته قائلًا "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لابد أن يكون لها وقفة مع مارسيل كولر خاصةً أن الفريق أمامه مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

Advertisements

الأهلى يواجه شباب بلوزداد الجزائري

من ناحية أخرى يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مواجهات كولر مع الأندية العربية

والتقى كولر خلال قيادته للمارد الأحمر مع 6 أندية عربية وهم إتحاد المنسيترى التونسي والهلال السوداني والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

11 مباراة لكولر أمام الأندية العربية

1- الأهلى 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

2- الأهلى 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

3- الأهلى 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

4- الأهلى 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

5- الأهلى 2-0 الرجاء البيضاوي المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

6- الأهلى 0-0 الرجاء البيضاوي المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

7- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

8- الأهلى 1-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

9- الأهلى 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022- 2023

10- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

11- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي موسم 2022-2023.

هدافو الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ونجح 6 لاعبين من الأهلي في إحراز 11 هدفا خلال الأربع مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور ال 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور ال 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري أربع مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى 3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة