دوري أبطال آسيا، العين يؤكد صدارته للمجموعة الأولى بثنائية في مرمى آهال

دوري أبطال آسيا، حقق العين الإماراتي فوزا خارج ملعبه على أهال التركماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد اشقباد في ختام مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

سجل العين هدفيه من ركلتي جزاء سددهما بنجاح سفيان رحيمي في الدقيقة (12) وعمير اتزيلي في الدقيقة (32) بينما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (35) عن طريق المان تاجييف.

وفي الدقيقة 12 حصل المغربي سفيان رحيمي على ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدته بيد المدافع التركماني ليتقدم لها بنفسه ويحرز الهدف الأول.

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بعدها تابع العين سيطرته وضغطه الهجومي عن طريقي عمير اتزيلي، وسفيان رحيمي، ليحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة الأخير داخل منطقة العمليات عندما حاول متابعة تسديدة اتزيلي، التي ارتدت من الحارس، وتقدم عمير اتزيلي، للركلة ليسددها بنجاح في المرمى معززا تقدم العين بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 35، نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي غير مبرر من المدافع كوامي، الذي تساهل في ابعاد كرة امام المرمى ليجدها اللاعب تاجييف ويسجل منها الهدف الوحيد للفريق التركماني.

وأكد العين الإماراتي زعامته للمجموعة الأولى وعزز صدارته بالفوز الخامس من 6 مواجهات، ليتأهل إلى ثمن النهائي برصيد 15 نقطة مسجلا 17 هدف مقابل 9 أهداف دخلت مرماه.

الفيحاء السعودي يقلب تأخره أمام باختاكور إلى فوز برباعية

وفي مباراة أخرى ضمن فنس المجموعة، حقق فريق الفيحاء السعودي، فوزا كبيرا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الفيحاء السعودي في تحويل تأخره أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف إلى فوز كاسح بنتيجة 4 / 1.

تقدم الفريق الأوزبكي بهدف السبق عن طريق هوجيمات اركانوف في الدقيقة 10، قبل أن ينجح الفيحاء في إدراك التعادل عن طريق الزامبي فاشون ساكالا في الدقيقة 40، ثم نجح سلطان مندش في وضع الفريق السعودي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 47، قبل أن يعزز النيجيري هنري أونيكورو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 85، ثم اختتم الزامبي ساكالا مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وتأهلت 3 أندية سعودية إلى ثمن النهائي، وهي: الاتحاد والهلال والنصر بعد تصدرها المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة تواليًا، كما حجز العين الإماراتي مقعده أيضًا في الدور ذاته عقب تصدره المجموعة الأولى، وكذلك ناساف الاوزبكي متصدر المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، يحل فريق النصر السعودي لكرة القدم ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبة بطل طاجيكستان، علي ستاد الجمهورية المركزي، في الجولة الاخيرة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

واللقاء يعتبر تحصيل حاصل للنصر لذلك فضل البرتغالي لويس كاسترو، على استبعاد مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، بهدف إراحته، رغم معاناة النصر من غياب أكثر من لاعب من بينهم مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب بشد في العضلة الخلفية.



موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة في دوري ابطال أسيا

وتقام مباراة النصر ضد إستقلال دوشنبة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسةمساءً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمةعلي ملعب “تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي”.

تشكيل النصر المتوقع ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا



حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال أسيا



وتذاع مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه عبر قناة “SSC Sport” بجانب قناة “beIN Sports AFC 1” حيث أنهما الناقلان الحصريان لبطولة دوري أبطال أسيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا



أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر واستقلال دوشنبه في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للمعلق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين علي قناة صوتية ثانية.

وكشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر السعودي اتخذ قرارًا باستبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة، إلى طاجيكستان.

رونالدو خارج قائمة النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن قرار استبعاد رونالدو جاء لمنحه مزيدًا من الراحة.

وخاض رونالدو المباراة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي وهو يضع لاصقة طبية على رقبته، وبدا متأثرًا بإصابته.

كما أوضحت الصحفية، أن سلطان الغنام، سوف ينضم لقائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة استقلال دوشنبه، كونه أكثر اللاعبين إرهاقًا خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يغيب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، كذلك علي لاجامي، الذي حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير، أمام بيرسبوليس الإيراني، فيما سيغيب أليكس تيليس، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أمام الهلال بالجولة الماضية.

وضمن النصر تأهله للدور ثمن النهائي لأبطال آسيا، وذلك بعد تصدره للمجموعة الخامسة، بـ 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.

رونالدو يمنع إقالة كاسترو

سادت حالة من الانقسام بين إدارة النصر السعوي حول إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، أمام الهلال بثلاثية نظيفة.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك مانعا في إقالة كاسترو من تدريب الفريق، بسبب دعم كريستيانو رونالدو له في الاستمرار في قيادة النصر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لعب دورا كبيرا في تعيين لويس كاسترو مدربا للنصر السعودي.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الساعات الأخيرة إقالة المدير الفني لويس كاسترو من قيادة النصر في الفترة المقبلة والبحث عن تعيين مدير فني أجنبي جديد يقود المهمة فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.