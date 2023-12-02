السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

كريستيانو رونالدو يمنع النصر من إقالة مواطنه كاسترو

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، سادت حالة من الانقسام بين إدارة النصر السعوي حول إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك مانعا في إقالة كاسترو من تدريب الفريق، بسبب دعم  كريستيانو رونالدو له في الاستمرار في قيادة النصر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو  لعب دورا كبيرا في تعيين لويس كاسترو مدربا للنصر السعودي.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الساعات الأخيرة إقالة المدير الفني لويس كاسترو من قيادة النصر في الفترة المقبلة والبحث عن تعيين مدير فني أجنبي جديد يقود المهمة فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.

يعقد مسؤولو النصر السعودي اجتماعًا هامًّا مع لويس كاسترو المدير الفني للنصر، في الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات الخسارة أمام الهلال بثلاثية في قمة الرياض والتي أقيمت أمس الجمعة بدوري روشن السعودي. 

 

ويسود خلافًا بين البرتغالي لويس كاسترو مع إدارة الفريق منذ فترة بسبب رغبة الإدارة في ضم حارس مرمى أجنبي ومدافع سوبر لصفوف العالمي فيما يرفض كاسترو النوعية من هذه الصفقات ويرغب في ضم لاعب في الوسط من العيار الثقيل في ميركاتو الشتاء.

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وترى إدارة النصر أن أزمة ابتعاد الفريق عن القمة بفارق 7 نقاط عن الهلال يرجع في المقام الأول إلى ضعف الجانب الدفاعي خاصة أن النصر تعاقد مع نجوم كبار خلال الصيف الماضي ووصلت صفقاته لأكثر من 100 مليون دولار.

 

وحرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

 

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

 

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.


وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

 

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الدوري السعودي البرتغالي لويس كاسترو روشن السعودي دوري روشن السعودي

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