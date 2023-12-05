البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع مصر الجديدة ومدينة نصر، وأسرهم.

وجاء اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسة البابا تواضروس بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

وقدم الآباء الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا تواضروس الثاني على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بكنائسهم، والالتقاء بهم والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

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ومنحهم قداسة البابا تواضروس وقتًا وفرصة لطرح كافة أسئلتهم وأجاب عليها، وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية بني سويف



التقى قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث نيافة الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته، وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.