ضبط محل لبيع أجهزة فك الشفرات والقرصنة على القنوات الفضائية فى الجيزة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط محل لبيع أجهزة فك الشفرات والقرصنة على القنوات الفضائية فى المنيرة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، كما أنه يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارته لقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل وتم ضبط (10 أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه ).



وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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