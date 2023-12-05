لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لمعرض "إيديكس 2023"

عُقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض، ويأتي ذلك فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية، وأمر القوة البحرية الكويتية، وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية، ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب إفريقيا، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون إفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له.

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كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية مع كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون إفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلًا عن قائد القوات الجوية، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية، ونائب رئيس شركة (Leonardo hel) الإيطالية، ورئيس مجلس إدارة (MBDA) الفرنسية، والنائب الأول والمدير التنفيذى لشركة (روسابرون إكسبورت) الروسية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى.

كما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى مع وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر، وقائد قوات الدفاع الجوى الملكية السعودية، ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلًا عن قائد القوات الجوية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة (LOCKHEED MARTIN) بالسعودية وأفريقيا، ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية.

فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلًا عن قائد القوات الجوية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون إفريقيا والشرق الأوسط، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية.

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.