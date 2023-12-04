الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، فيتو

امتحانات الثانوية العامة، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اختبارات الثانوية العامة كانت كلها على بابل شيت وتصحح إلكترونيا، وهذه تسمى أسئلة التعرف على الإجابة وليست إنتاج إجابة.

 

موافقة السيسي علي الأسئلة المقالية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "أبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا النظام مع مرور الوقت سيجعل الطالب غير قادر على إنتاج مذكرة عرض، وطلبت نسبة من الأسئلة المقالية مع الاختيار من متعدد، فسألني هل تريد إعادة العنصر البشري للتصحيح؟ فقلت له هذه الأسئلة سوف تصحح بواسطة 2 معلمين إلكترونيا، وإذا الفرق في التقدير زاد عن نصف درجة نرسلها لمعلم ثالث، فوافق على وجود 15% من الأسئلة مقالية".

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التكامل بين الوزارات 


وأوضح أن هناك تكاملا بين جميع الوزارات، وحين نظم أياما رياضية للتلاميذ، كانت الوزارة الأقرب للتعاون هي وزارة الشباب والرياضة، وفي الأنشطة الثقافية نتكامل مع وزارة الثقافة، والاستعانة بكوادر هذه الوزارات في المدارس.

في نفس اللقاء، قال وزير التعليم إنه عمل على العديد من الإجراءات التي أعادت التلاميذ إلى المدارس، مثل الأنشطة الترفيهية والرياضية وأعمال السنة، والتأهيل المستمر خلال الدراسة لسوق العمل، وطلب مني الرئيس عبد الفتاح السيسي نسبة محددة للحضور بين التلاميذ، فأبلغته أنها ستكون بين 75% و80%.

ولفت الدكتور رضا حجازي: إلي أن التعليم الفني أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس، حتى الغياب في المدارس أخذ حيزا، بخاصة بعد اعتياد التلاميذ على الغياب أثناء جائحة كورونا.

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