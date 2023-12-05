الأهلى 2008 يفوز علي الزمالك بثلاثية في بطولة الجمهورية

الأهلى 2008، فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 يلتقي على ضيفه الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أهلي 2008 إلى 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة.

وفاز أهلي 2008 على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، وتعادل مع فاركو ٢ - ٢، وخسر بركلات الترجيح ٢ - ٤، وفاز على الزمالك 3-2 مسجلًا 38 هدفًا مقابل 12 هدف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2008

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

أهلي 2003 يخسر أمام الزمالك في بطولة الجمهورية

من ناحية أخرى خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 خارج ملعبه أمام الزمالك بهدف مقابل هدفين، في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي جمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة ١٤ من البطولة.

سجل الزمالك هدفيه خلال الشوط الأول، وأهدر ميدو نبيل ركلة جزاء للأهلي، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني قلص إبراهيم عبد الحكيم الفارق للأهلي بهدف من ركلة جزاء ثانية.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - محمد زعلوك.

وشارك علي نادر بدلًا من طعيمة، ويوسف شريف بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الرحمن شريف بدلًا من زعلوك، ومصطفى أبو الخير بدلًا من سمير محمد.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2003» عند ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٤ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، وخسر أمام الزمالك ١ - ٢، مسجلًا ٢٩ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2003

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.