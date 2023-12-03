أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين لاستقرار البلاد (فيديو)

انتخابات الرئاسة بالخارج، أدلى أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في العرس الانتخابي

وأكد خلال تصريحات بقناة “القاهرة الإخبارية” على أهمية المشاركة في هذا العُرس الانتخابي، مشددًا على أن هذا الأمر حق على المصريين دعما لبلدهم.

مصلحة استقرار مصر

وأضاف: "كلنا كمصريين لا نريد إلا مصلحة واستقرار البلد، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام وأن تنتقل مصر من تقدم إلى تقدم بإذن الله".

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رسالة للشباب المصري والعربي

ووجه مهاجم منتخب مصر رسالة إلى الشباب المصري والعربي، قائلا: "أهم شيء هو السعي، ويجب ألا تستسلموا وأن تلتزموا بالحفاظ على طموحكم، وأن تحاولوا تحقيق النجاح".

الدعاء للفلسطينيين

لم ينسَ "كوكا" أهل فلسطين من حديثه، ودعا الله عز وجل بأن يوفقهم وينصرهم في ظل حرب الإبادة الغاشمة التي يتعرضون لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج

وانطلقت الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.