الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

طاهر النونو، فيتو
طاهر النونو، فيتو

الهجوم البري على غزة ، ردت حركة حماس، على التهديدات التي أطلقها جهاز الشاباك الإسرائيلي بملاحقة قادة الحركة في العالم، معتبرة أن هذه التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني لإسرائيل، وهي لا تخيف أحدا.

مأزق سياسي وميداني يعيشه العدو

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن "تهديدات العدو باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول الشقيقة تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة"، مضيفا أن "هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء شعبنا الصابر المحتسب".

Advertisements

وتابع النونو بالقول: "تمثل هذه التهديدات انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة العدو ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أعلن أن إسرائيل ستلاحق قادة حركة "حماس" في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

الفريق الأولمبي الإسرائيلي

وقال بار في تسجيل أذاعته هيئة البث العامة الإسرائيلية يوم الأحد "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا.. وهو القضاء على "حماس". هذه ميونخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر. (ربما) يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

وبذكره ميونخ، كان بار يشير إلى رد فعل إسرائيل على مقتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 عندما شن مسلحون من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية هجوما على دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ.

وردت إسرائيل بتنفيذ حملة اغتيالات مستهدفة نشطاء وأعضاء المنظمة على مدى عدة سنوات وفي عدة دول حتى نالت منهم جميعا وأغلقت الملف.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مسئولين إسرائيليين إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة "حماس" في جميع أنحاء العالم لا سيما قطر ولبنان وتركيا.

وقال المسئولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة "حماس"، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة مأزق سياسي وميداني يعيشه العدو حماس قطر تركيا لبنان الفريق الأولمبي الإسرائيلي حركة حماس جهاز الشاباك الاسرائيلي طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس

مواد متعلقة

الاستخبارات الإسرائيلية تتوعد بتصفية قادة حماس في لبنان وقطر وتركيا

حماس: الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس

بعد مجزرة حي الشجاعية، جيش الاحتلال يصدر تحذيرا لـ9 من قادة حماس في المنطقة

إسرائيل توزع على جنودها أوراق لعب تحمل صور قادة حماس

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شرسة مع المقاومة بشمال غزة

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كانت صدمة كبيرة.. تفاصيل وفاة طالبة تمريض المنيا.. أصدقاؤها: توفيت فجأة بعد حضور زفاف صديقتها، محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها للخير

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط

Advertisements

منوعات

المزيد

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية