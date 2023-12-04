مياه الفيوم تعلن معدلات إنجاز مشروعات توسعات الصرف الصحي

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها حصرت نسب الإنجاز بمشروع برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويخدم ٥٧ قرية من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

نسب محطات رفع وشبكات

بلغت نسبة التنفيذ بكلاستر زاوية الكرادسةF.01 بنسبة تنفيذ ٨٣ ٪، وكلاستركفر محفوظ T.05 بنسبة تنفيذ ٥٣ ٪، وكلاستر العجميين وأبو شنب E.02 & E.03 بنسبة تنفيذ ٢٨ ٪، وكلاستر اللاهون والعدوة 04.F.03 & F بنسبة تنفيذ ١٢ ٪، وكلاستر أبشواي 01.E بنسبة تنفيذ ١٢ ٪، وكلاستر( أ ) سنهور البحرية 5.04 بنسبة تنفيذ ١١ ٪، وكلاستر قصر رشوان T.03A بنسبة تنفيذ ٤ ٪، وكلاستر قصر رشوان T.03 B بنسبة تنفيذ ٤ ٪.

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نسب محطات المعالجة

بلغت نسبة التنفيذ بمحطة إبشواى 01.E بنسبة تنفيذ ١٠ ٪، ومحطة أبو شنب E.03 بنسبة تنفيذ ١١ ٪، ولم يبدأ العمل بكل من محطة كفر محفوظ 05.T، ومحطة اللاهون 03.F، ومحطة زاوية الكرادسة F.01.

حصر المعيقات

كما تم حصر معوقات تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول الفنية المناسبة لضمان استمرارية وإنجاز الأعمال في موعدها المحدد، وضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن، ليتسني للمواطنين الاستفادة من المشروعات في ضوء الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

اجتماعات دورية

وتعقد الشركة اجتماع بصفة دورية لمتابعة مشروعات توسعات الصرف الصحي، كما تعتبر الاجتماعات الدورية أداة للتفكير الجماعي الذي يزيد من القدرة على العمل الجماعي وصناعة القرارات التي تصب في المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية بالمشروعات وإيجاد الحلول لجميع المعوقات، علاوة على تبادل الخبرات بين الأفراد من جميع التخصصات، وتوفر الشركة جميع أوجه الدعم الفني والمجتمعي والسلامة والصحة المهنية ومد يد العون لجميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات لتوفير بيئة العمل المناسبة لإنجاز الأعمال بالمشروعات.

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