تضامن الفيوم: توصيل المياه النقية لـ5900 مستفيد بالمجان

قال وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، جبريل عبدالوهاب، إن المديرية تمكنت من تركيب (5974) وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

توجه الدولة

وأضاف وميل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شدد على تنمية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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ولفت وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الهدف من توصيل مياه الشرب

وأشار إلى أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأن المواطن المستفيد من أى خدمات مديرية التضامن والجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وتصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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