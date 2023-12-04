الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين بسبب الانتخابات الرئاسية

تعديل مواعيد مباريات
تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين بسبب الانتخابات الرئاسية

دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة رسميا، تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري  وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

يتصدر وادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة قمة ترتيب دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”  قبل إنطلاق منافسات الجولة الحادية عشر المقرر لها اليوم الاثنين.

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وتقام اليوم الاثنين 7 مباريات في افتتاح الجولة الـ 11 لمسابقة دوري المحترفين، فيما تختتم مباريات الجولة الثلاثاء بثلاث مواجهات، وجاء ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الحادسة عشر كالتالي

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- حرس الحدود 18 نقطة
5- لافيينا اف سي 18 نقطة
6- بترول أسيوط 18 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- طنطا‏ 15 نقطة
9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة
10- راية 14 نقطة
11- القناة 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادي 12 نقطة
14- أسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- وي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

 


وتنطلق اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة دوري المحترفين" دوري القسم الثاني أ" بمشاركة 20 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين
حرس الحدود ضد طنطا   2:30 عصرا

النجوم ضد النصر للتعدين   2:30 عصرا

وي ضد مصر المقاصة   2:30 عصرا

مكادي ضد لافيينا    2:30 عصرا

أسوان ضد بترول أسيوط   2:30 عصرا

بتروجت ضد بروكسي  2:30 عصرا

غزل المحلة ضد راية   5 مساءا

 

مواعيد مباريات الثلاثاء في دوري المحترفين


دكرنس ضد السكة الحديد  2:30 عصرا

جمهورية شبين ضد وادي دجلة  2:30 عصرا

القناة ضد أبوقير للأسمدة  2:30 عصرا

وكانت مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”، شهدت تسجيل 21 هدفا.

 

وحقق فريقان الفوز خارج ملعبهم وهما غزل المحلة بالفوز علي المقاصة، وبتروجت بعد الفوز علي النصر للتعدين.

وانتهت مباراتان فقط من أصل عشر مباريات بالجولة العاشرة بالتعادل بعد سيطر التعادل السلبي علي مواجهة راية مع حرس الحدود، والقناة مع أسوان 1-1.

 

وحافظ وادي دجلة وحرس الحدود على سجلهما خاليا من الخسارة بعد الجولة العاشرة.

 

وجاء فوز السكة الحديد علي النجوم 4-0 ليسجل أكبر فوز في الجولة العاشرة فيما لم تشهد مباراة راية ضد حرس الحدود تسجيل أي هدف.

 

نتائج الجولة العاشرة لدوري المحترفين

النصر للتعدين 1-2 بتروجت

لافيينا 1-0 الاتصالات

أبوقير للأسمدة 1-1 بروكسي

السكة الحديد 4-0 النجوم

القناة 1-1 أسوان

بترول أسيوط 1-0 مكادي

مصر المقاصة 1-2 غزل المحلة

طنطا 1-0 جمهورية شبين

راية 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 3-1 دكرنس

 

 


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

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دوري المحترفين اتحاد الكرة دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني القسم الثاني الانتخابات الرئاسية

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ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

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