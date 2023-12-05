الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023.

واستقر سعر اليورو عند 33.34 جنيه للشراء، و33.50 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.91 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.25 جنيه للشراء، و35.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.96 جنيه للشراء، و21.05 جنيه للبيع.

txt

البنك التجاري الدولي مصر يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال شهر نوفمبر 2023

txt

وزير المالية: نتطلع إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.28 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.64 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر اليورو البنك المركزى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات الدولار

مواد متعلقة

وزير المالية: نتطلع إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل

هل يتيح البنك الأهلي المصري خدمات التقسيط على فيزا المرتبات؟

7 خدمات مصرفية مجانية من بنك مصر للعملاء حتى منتصف ديسمبر

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

رياح وشبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

هل تنجح إسرائيل في إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، خبراء يجيبون

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

استدرجه لشراء حلوي وكتم أنفاسه، تفاصيل صادمة في مقتل طفل علي يد عمه بالعياط

يسرا تنعى ناهد فريد شوقي

موعد التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

تايمز تختار ميسي أفضل رياضي لعام 2023

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نيلسون مانديلا.. دعم القضية الفلسطينية وقضي 27 عاما في السجن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية