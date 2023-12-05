الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: نتطلع إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.

Advertisements

نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة 


أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل. 

وزير المالية مع ممثلي بنوك إتش. إس. بى. سى وبركليز للاستثمار وماكوارى أوروبا وستاندرد تشارتد


أشار الوزير، إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.


أوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير المالية ستاندرد تشارتد قمة المناخ الاستثمار في مصر التحول للاقتصاد الأخضر

مواد متعلقة

وزير المالية: الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا تراجع 66%؜ في 2022 بسبب حالة عدم التيقن العالمي

الضرائب: إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة

معيط: نريد انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارات الخضراء بين مصر والإمارات

وزير المالية خلال مشاركته في يوم التمويل بدبي: نريد حلولا تمويلية مبتكرة ومتنوعة

«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد القيمة المضافة بالعملة الصعبة

وزير المالية: نتطلع لتعظيم مساندة مؤسسة التمويل الإفريقية لجهود العمل المناخي

علي عيسى: إعداد ورقة عمل تشتمل استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع المشروعات

معيط: مبادرة تحويل المديونيات لمواجهة التغير المناخي تعزز الاستثمارات الخضراء

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

حماية المستهلك: 33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية وضبط 4 أطنان سكر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

تقرير طبي عن مصطفى شلبي قبل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية تاكسيلا

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد الفلفل الألوان، يقوي المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

مات خوفًا، وفاة سائح بعد تأدية أعلى قفزة في العالم

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

المزيد
الجريدة الرسمية