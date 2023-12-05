الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

جنايات شبرا: الإعدام شنقا لعامل قتل عاطلا في الخصوص

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم أحمد نصر، وأحمد شحاته عبد السلام هلال، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام على أثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة أستقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٩٣٤ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۳۹۷۳ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب بنها في ۲۸ / ۱۲ /۲۰۲۱ ان المتهم "محمود ا. أ.ف" ٢٧ سنة - عامل - مقيم في شارع سيد حماده " محبوس " المرج القاهرة.

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وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢١/٤/٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أحمد عبد الباري أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحًا أبيض " سكين " وكال له طعنة واحدة إستقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحًا أبيض ( سكين ) بغير مسوغ قانوني.

وأكد شقيق المجني عليه "كريم أحمد عبد الباري" أحمد٢١ سنة - طالب - أنه اثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، الي نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على أثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها باستلال سلاح أبيض " سكين " وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصدًا قتله، فأحدث إصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه باستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط وإحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي اقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده. 

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