الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بن زايد يثمن جهود مصر ودورها في الهدنة المؤقتة والإفراج عن المحتجزين بفلسطين

الشيخ محمد بن زايد،
الشيخ محمد بن زايد، فيتو

أكد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ايمان بلاده بأهمية العمل متعدد الأطراف وتفعيل الدبلوماسية والحوار لبناء الثقة وإرساء دعائم السلام، مستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وأشار رئيس دولة الإمارات إلى أن  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم أمثلة ونماذج ناجحة في التواصل والحراك الإقليمي والدولي، وبناء الشراكات، وتلعب دورًا إيجابيًا وفعالًا في الأحداث الإقليمية والأجندة الدولية، مؤكدا أن اللحظة مناسبة لقيام هذه الدول بمزيد من الإسهام الإيجابي في مسيرة العمل الدولي الهادف إلى تعزيز الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والازدهار.

Advertisements

وقال أيضا: في ظل التوترات القائمة في المنطقة وارتفاع حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل، عملت دولة الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين بجانب إيجاد أفق للسلام الشامل.

هدنة مؤقتة والإفراج عن المحتجزين

وفي هذا الصدد ثمن الجهود التي قامت بها دولة قطر  مع كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى هدنة مؤقتة والإفراج عن المحتجزين وزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واضاف «إننا إذ نأسف لعدم استمرار الهدنة، فإننا نشجع استمرار الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كما نؤكد أن الأولوية القصوى لاتزال تقديم الدعم الإنساني، وضمان ممرات آمنة ومستدامة لتحقيق الاستجابة الإنسانية للاحتياجات المتفاقمة للمدنيين في قطاع غزة.».

حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية

واتم:   أن تاريخ الصراع أثبت أن تكرار التصعيد والمواجهات لا يمكن إيقافه دون أفق سياسي وحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، ومن هنا فإننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كسر الهدنة وعودة العدوان على غزة!

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الإمارات رئيس دولة الامارات إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

بينهم نائب قائد سرية، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين و3 من جنوده في غزة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد على خطورة استمرار الاحتلال

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

حقيقة مفاوضات الأهلي مع الإيفواري كانوتيه

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

تعرف على كيفية التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقي

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

Advertisements

منوعات

المزيد

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي المحلات والعربيات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية