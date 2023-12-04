معرض إيديكس 2023، ممثلة الجناح الإماراتي للرئيس السيسي: مصر هي أمي

قالت ممثلة الجناح الإماراتي المشارك في معرض إيديكس 2023 الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، "نحن نحب مصر.. والشيخ محمد بن زايد يحب مصر وشعب الإمارات كله يحب مصر.. ومصر هي أمي".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجناح الإماراتي المشارك في معرض إيديكس 2023 الدولي.

وقال ممثل الجناح الإماراتي: "نشارك في المعرض بـ 159 منتجا.. 77 منها جاهزة و82 قيد التطوير وهي أسلحة مختلفة وتتضمن أسلحة خفيفة ووصلنا إلى مستويات عالية من الجودة والدقة في المجالات التي نعمل عليها".

Advertisements

الرئيس السيسي يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح انطلاق معرض إيديكس 2023، تدشين راجمة الصورايخ المصرية رعد 200، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات "إيديكس 2023"

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك خلال فعاليات معرض إيديكس 2023.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، المصنوعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي يجري تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وافتتح منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضًا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.