الكرة الطائرة، منتخب الناشئات يلتقي نيجيريا في نهائي بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما بقيادة إسلام طايع المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب الناشئات أمام نيجيريا يوم الخميس المقبل.

وضمن منتخبنا الوطني لـ الكرة الطائرة تأهله للمباراة النهائية، بعد الفوز في الجولة الأولى على أصحاب الأرض منتخب نيجيريا، وفي الجولة الثانية على منتخب الكاميرون.

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وحقق منتخب نيجيريا الفوز على منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضرب موعدا مع منتخب مصر في النهائي.

بعثة المنتخب تشارك في انتخابات الرئاسة

حرصت بعثة المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما، على التوجه إلى مقر السفارة المصرية في نيجيريا للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

ويشارك المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في نيجيريا بمشاركة 3 منتخبات هي مصر ونيجيريا والكاميرون.

وحقق منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

نتائج أشواط ناشئات مصر للطائرة والكاميرون

25/23

18/25

22/25

25/22

13/15

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة.



وتضم قائمة مصر لـ الكرة الطائرة في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

منتخب الكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، لأولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال مشاركته في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

ونجح المنتخب الوطني في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.