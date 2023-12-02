الكرة الطائرة، منتخب الناشئات يلتقي نيجيريا اليوم في بطولة إفريقيا

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما بقيادة إسلام طايع المدير الفني، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب نيجيريا، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في نيجريا بمشاركة 3 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيجيريا في الـ5 مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب ناشئات الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من: نور الصافي - زينة أحمد - ملك سامح - جنا مبروك - لوجين أحمد - هنا كريم - ريتاج هشام - رايان محمد - ملك سعدة - هدى أحمد - جودي عصر - رودينا أحمد.

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ويقود المنتخب إسلام طايع المدير الفني ويعاونه محمد مشحوت مدربا عاما، ومي حسني محلل تقني، ولمياء شوقي علاج طبيعي ومنى المكاوي حكم مرافق، ويترأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة.

وتشهد البطولة 3 منتخبات فقط هي مصر ونيجيريا والكاميرون، ويخوض منتخبنا مباراته الثانية أمام منتخب الكاميرون غدا الأحد.

منتخب الكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، لأولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال مشاركته في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

ونجح المنتخب الوطني في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.

مباراة مصر وأمريكا، فيتو

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب كلًّا من:

حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد عادل - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا - محمد رمضان - أحمد يوسف - محمد عسران - أحمد ضياء - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني.

جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة

وجاء جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة في التصفيات كالتالي:

مصر × أمريكا - انتهت بفوز منتخب أمريكا

مصر × اليابان - انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × صربيا - انتهت بفوز صربيا

مصر × سلوفينيا - انتهت بفوز سلوفينيا

مصر × تونس - انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × تركيا - انتهت بفوز تركيا

مصر × فنلندا - انتهت بفوز فنلندا

منتخب الطائرة يحصد لقب أفريقيا

وتوج المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في القاهرة.

وحصد منتخب مصر لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

ورفع منتخب مصر رصيده لـ9 بطولات من كأس الأمم الأفريقية، مقابل 11 بطولة أمام تونس أكثر المنتخبات حصدا للقب البطولة.

ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية

وجاء ترتيب المنتخبات كالتالي:

1- مصر

2- الجزائر

3- ليبيا

4- الكاميرون

5- تونس

6- رواندا

7- تشاد

8- المغرب

9- كينيا

10- غانا

11- السنغال

12- جامبيا

13- تنزانيا

14- بوروندي

15- مالي