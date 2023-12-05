الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

رقم تاريخي للهلال السعودي بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

فاز الهلال السعودي على نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.


وسجل الهلال انتصاره الخامس على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك عقب الفوز على نساجي، ليصبح أول فريق سعودي يحقق 5 انتصاراته متتالية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث لم يستضيع أي فريق تحقيق أكثر من 4 انتصارات فقط في دور المجموعات.

وبدأ الهلال سلسلة انتصاراته بالفوز أمام نساجي في الجولة الثانية، ثم تحقيق الفوز مرتين أمام مومباي الهندي، ونافباخور الأوزبكي، قبل أن يختتم انتصارته أمام نساجي أمس بهدفين مقابل هدف.

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ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا عن المجموعة الرابعة، بلا هزيمة (5 انتصارات وتعادل)، كما تأهل نافباخور الأوزبكي إلى ثمن النهائي، ضمن (أفضل ثانٍ)، بعد احتلال وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة.

 

تشكيل الهلال أمام نساجي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

 

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.

 

الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري.


الهجوم: عبد الله الحمدان – صالح الشهري – ميشايل.

 

 

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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ونساجي الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

وأقيمت مباراة الهلال ونساجي الإيراني، اليوم، في دوري أبطال آسيا، في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، أمام بتوقيت السعودية والكويت، سيكون موعد مباراة الهلال ضد نساجي الإيراني في السابعة مساءً.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

نقلت المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، وإس إس سي السعودية، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، التي ستكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا.

معلق مباراة الهلال ضد نساجي في دوري أبطال آسيا

وأسندت بي إن سبورتس مباراة الهلال ونساجي، إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، للتعليق على مباراة الهلال ضد نساجي في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

 

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

 

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

 

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.


وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

 

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