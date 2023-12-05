الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

بينهم 7 بحبة الغلة، طب بنها يستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

كلية طب بنها، فيتو
كلية طب بنها، فيتو

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.

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وكشف التقرير، عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال نوفمبر الماضى 250 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلى، أنه بلغت حالات التسمم الدوائى بإجمالى 108 حالة، وكذلك 56 حالة تسمم كيماوى، و6 حالات مواد بترولية، و20 حالة غازات سامة.

وتابعت، أن التقرير تضمن إصابة 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و10 حالات مخدرات، و5 حالات تسمم غذائى، و7 أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

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