الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور علي مساحة 10 أفدنة

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة  علي إنشاء جامعة بنها التكنولوجية، وتخصيص مساحة 10 أفدنة من أرض مقر الجامعة الحكومية بالعبور لإنشاء الجامعة التكنولوجية عليها.

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وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تبنت فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وأشار " الجيزاوي " إلي حرص جامعة بنها علي مواكبة التغييرات والتطورات التي تحدث في قطاع التعليم إيمانا منها بدورها بالارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، وسعيها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة التكنولوجية الجديدة سوف تضم كليتين هما كلية التكنولوجيا الصناعية وتضم عدد من البرامج وهم " برنامج تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وبرنامج تكنولوجيا الأثاث،  وبرنامج تكنولوجيا الموضة،  وبرنامج تكنولوجيا الميديا الرقمية، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الرقمي، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وبرنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تكنولوجيا سباكة المعادي ".
وكذلك كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وتضم "برنامج تكنولوجيا المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس جامعة بنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ناصر الجيزاوي

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