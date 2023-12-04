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محافظات

جامعة بنها: الكشف على 711 حالة فى القوافل الطبية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

واصلت جامعة بنها من تتظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي نقباس وكفر العرب وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

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وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
وشارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة  ، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية وتم الكشف علي 711 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استمرار تتظيم القوافل الطبية وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي  ورفع العبء عن كاهل أهالينا فى القرى من خلال توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم مجانا.

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