ننشر أماكن توقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج في الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن استمرار توقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج.



وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الفحص الطبي للحجاج لعام 2023-2024بمحافظة الدقهلية في أربعة مستشفيات تابعة فقط وهي

مستشفى دكرنس العام

مستشفى السنبلاوين العام

مستشفى المنزلة العام

مستشفى اجا المركزي

وأوضح الفئات التي تقرر عدم التصريح لها بالسفر

*مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل

*مرضى تليف الرئة

*حالات السمنة المفرطة المرضية

*الحالات المتقدمة من ذوي امراض ( القلب - الاوعية الدموية - التليف الكبدي - الاورام)

*السيدات الحوامل في الاشهر الاولى والاشهر الاخيرة

*الامراض النسفية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة

مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات من الساعة 2 م حتى الساعة 8 م

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وعلي صعيد آخر، أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال نوفمبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

حيث قامت الإدارة خلال الشهر الماضي باستلام وحده CR ديجيتال اجفا وطابعة اجفا وUPS بمستشفى نبروه المركزى وتم تركيب الوحدة والطابعة.

وتم تركيب الطابعة الكونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى وأصبحت وحده الـCR الجديدة بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام.

كما تم إمداد وحدة طب الأسرة بميت فارس بجهاز أشعة ثابت على أعلى مستوى ووحدة CR اجفا والطبعة الخاصة بالوحدة وكذلك تم إمداد الوحدة بجهاز سونار دوبلر Logic.



وقامت الإدارة بتوفير أكثر من 15 جهاز سونار للادارة الصحية بشربين ونحو 10 أجهزة الأسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لاستقبال سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة خلال الأسبوع القادم.

وفى سياق متصل نظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة وإدارة الأشعة بالمديرية، وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.