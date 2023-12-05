الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة المنيا: المرور على 1068 منشأة غذائية وتحرير 346 محضرًا

صحة المنيا، فيتو
صحة المنيا، فيتو

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالمرور علي 1086 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 346 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

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وأضاف أنه تم ضبط 35 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكدًا على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 290 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1046 كيلو أغذية مختلفة و267 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم مصادرة 3 أطنان أغذية مختلفة و1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و200 لتر عصائر، بالإضافة إلى استخراج 1450 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.
 

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