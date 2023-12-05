تيك توك تطلق مبادرة بمليون دولار لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة حول التغير المناخي

أطلقت منصة تيك توك هاشتاج #ClimateAction لعام 2023 مع مبادرات وبرامج جديدة بالتزامن مع مؤتمر Cop28، ومبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لمواجهة انتشار المعلومات غير الصحيحة حول التغير المناخي، بدعم من برنامج Verified for Climate، وهو برنامج مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة Purpose.

مبادرة تيك توك

وستضم مبادرة تيك توك فريقًا من "الأبطال الموثقين"، بما في ذلك مجموعة من العلماء والخبراء الموثوقين من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، لدعم صانعي المحتوى على تيك توك المختارين في تطوير محتوى تعليمي لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة حول التغير المناخي، وتحفيز المشاركة في التصدي لمواجهة هذه الظاهرة في مجتمع تيك توك.

Advertisements

قالت هيلينا ليرش، نائب رئيس قسم السياسة العامة للأسواق الناشئة ورئيس قسم للمسؤولية الاجتماعية في تيك توك نسعى إلى توعية أفراد مجتمعنا من خلال تقديم معلومات موثوقة حول الموضوعات التي تهمهم، بما في ذلك الوعي بالتغير المناخي، ونتطلع من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى الشراكة مع فريق من الخبراء لمزيد من التوعية والإلهام لأفراد مجتمعنا العالمي، ملتزمين بهدفنا المشترك لرفع الوعي حول قضايا التغير المناخي المهمة والبحث عن حلول مستدامة".

قالت ميليسا فليمنج، وكلية الأمين العام للتواصل العالمي: في الأمم المتحدة "نحن متحمسون لاستقبال فريق من الخبراء الذين يساعدون في نشر محتوى حقيقي وموثوق عن المناخ لمجتمع تيك توك الكبير، ونظرًا لخطورة وأهمية أزمة المناخ، فقد كانت هناك حاجة كبيرة إلى تقديم معلومات دقيقة وعلمية باستخدام محتوى إبداعي يركز على الحلول، ويلهم الأشخاص العاديين، وبالتالي يُمكن أن يساعد هؤلاء الأبطال الموثقين في تغيير فكر بعض الأشخاص الذين ينكرون وجود المشكلة، أو أصابهم اليأس من إمكانية الحل".

مكافحة انتشار المعلومات المضللة

قالت تيك توك انها تبذل جهودًا مستمرة في مكافحة انتشار المعلومات المضللة، وتقديم المعلومات الموثوقة على مدار السنة، وتمنع سياساتها نشر معلومات غير صحيحة حول التغير المناخي يمكن أن تقوض التوافق العلمي حول هذا الموضوع، مثل المحتوى الذي ينكر وجود التغير المناخي أو العوامل التي تسهم فيه، وقد تعاونت المنصة في أبريل الماضي مع الأمم المتحدة لإطلاق خاصية تزويد الأشخاص الباحثين عن موضوعات متعلقة بالتغير المناخي بمعلومات موثوقة، وقد تمت مشاهدتها أكثر من 17 مليون مرة على مستوى العالم منذ ذلك الحين كما دعت تيك توك مجتمعها للانضمام إلى الحوارات من على تيك توك، والتعرف على الطرق المختلفة للتعامل مع مشكلة المناخ #ClimateAction، وذلك خلال مؤتمر COP28 لتغير المناخ.



وحققت هاشتاجات مثل ClimateChange وClimateAction وSustainableLiving إجمالي مشاهدات بلغت 6.6 مليار مشاهدة و2.5 مليار مشاهدة و1.9 مليار مشاهدة على التوالي حتى الآن.