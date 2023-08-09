الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

تيك توك: هاشتاج  #BookTok  حصد أكثر من 160 مليار مشاهدة عالميا

تيك توك , فيتو
تيك توك , فيتو

كشف تقرير أصدرته منصة تيك توك اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحبي الكتب، الذي يصادف  اليوم 9 أغسطس ان  هاشتاج  #BookTok  حصد أكثر من 160 مليار مشاهدة عالميا منذ إطلاقه، منها 1.5 مليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الستة أشهر الماضية. 

 

اليوم العالمى لمحبى الكتب 

وقالت تيك توك ان  هذا المجتمع يعمل  كمحور لمحبى  الكتب من خلال مشاركة حبهم لمراجعات الكتب ونصائح الكتابة وإعادة تمثيل الروايات الشهيرة والتواصل من خلال مناقشات أدبية، وأن  مجتمع #BookTok يعد أكبر ناد كتاب على الكوكب موضحة انه يعد  فرصة  للمبدعين وعشاق الكتب للتواصل والاحتفال الأدب. 

 

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ويمثل مجتمع #BookTok نموذجًا  للتعاون الثقافي بين القراء والكُتاب من مختلف الدول واللغات، كما يُسهل على المشاركين به الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب والأدباء، ويحفزهم على تطوير مهاراتهم النقدية والتحليلية. 

 

أوضحت تيك توك انه في  اليوم العالمي لمحبى الكتب  تحتفل  المنصة  بتعزيز حب القراءة بعد أن  أصبح هاشتاج #BookTok واحدًا من أكثر المجتمعات شهرةً على المنصة والذي لا يؤثر فقط على حياة المبدعين وصناع المحتوى، بل رفع أيضًا مبيعات الكتب  في المكتبات حول العالم والتي باتت تخصّص أقسامًا مكرّسةً للكتب الشائعة على تيك توك، ويلاحظ الناشرون أيضًا تأثير BookTok# في بعض التقارير التي تظهر مبيعات قياسية للكتب وزيادة في الأرباح مع  حجم هذا المجتمع المتزايد.

 

 للاحتفال باليوم العالمي لمحبي الكتب، يمكن للمستخدمين المشاركة في تحدي #BookTok، فابتداءً من اليوم  9 أغسطس سيتم دعوة عشاق الكتب لإنشاء محتوى  مثل مراجعات الكتب وقوائم القراءة الممتعة خلال الإجازات وتوصيات الكتب المهمة، ومن خلال نشر مقاطع الفيديو التي تحتوي على هاشتاج  #BookTok يحصل المبدعون على فرصة للفوز بجوائز، مما يجعل هذا الحدث احتفالًا بمجتمع #BookTok العالمي.

 

قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق لدى منصة تيك توك يعمل مجتمع #BookTok كمركز لعشاق الأدب، ونحن متحمسون لمشاهدة تأثير #BookTok في إعادة إحياء حب القراءة ودعم المجالات الإبداعية حول العالم. 

 

يتسم  هاشتاج #BookTok  بقدرته على إعادة تشكيل مفهوم مجتمع القراءة الرقمي بطريقة متطورة، حيث يستطيع القراء من خلاله  الحصول على مراجعات  للكتب، وعلى توصيات أدبية، والمشاركة في محادثات  تناقش مختلف أنواع الأدب، من الروايات الشبابية إلى العوالم الخفية للفانتازيا والرومانسية.

 

مقارنة الكتب بالأفلام

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 ويضم #BookTok في مجموعة متنوعة من أنماط المحتوى، بدءًا من  مراجعات الكتب ومقارنتها بالأفلام، وصولًا إلى قوائم القراءة الشخصية وتبادل الكتب والجمع بين الكتب والموسيقى، وإظهار أماكن القراءة المفضلة وتصميم ملابس مستوحاة من أزياء شخصيات الكتب، ويستغل الكُتّاب هذه الوسائل الديناميكية للتعريف بكتبهم على تيك توك وبناء جمهورٍ من المتابعين والترويج لأعمالهم. 

 

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