فوائد الفلفل الألوان، يقوي المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

فوائد الفلفل الألوان، للصحة مذهلة، ولجميع أجهزة الجسم، والفلفل الألوان هو نوع من الخضروات التي تنتمي إلى عائلة الباذنجانيات. يتميز بألوانه الزاهية، وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي. الفلفل الألوان منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين A والكاروتينات ومضادات الأكسدة.





فوائد الفلفل الالوان للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفلفل الألوان للصحة عديدة، وفيما يلي تستعرض بعضا من فوائد الفلفل الألوان:

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تقوية جهاز المناعة:

يعد الفلفل الألوان مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أن الفلفل الألوان يحتوي على فيتامين A والكاروتينات، والتي تلعب أيضًا دورًا في تقوية جهاز المناعة.

الوقاية من الأمراض المزمنة:

الفلفل الألوان غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. يمكن أن يساعد تناول مضادات الأكسدة بانتظام في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

تحسين صحة القلب:

الفلفل الألوان يحتوي على مركبات تسمى الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم. كما أن الفلفل الألوان يحتوي على فيتامين B6، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات homocysteine، وهو مركب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة العيون:

الفلفل الألوان يحتوي على فيتامين A والكاروتينات، والتي يمكن أن تساعد في حماية العين من الضمور البقعي وأنواع أخرى من أمراض العيون المرتبطة بالعمر.

الفلفل الألوان

دعم صحة الجهاز الهضمي:

الفلفل الألوان يحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أن الفلفل الألوان يحتوي على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجهاز الهضمي من الالتهابات.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

الفلفل الألوان غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. يمكن أن يساعد تناول مضادات الأكسدة بانتظام في الوقاية من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم.

