بسبب كثافة الشبورة، إصابة 3 شبان في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 شبان إثر حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة بني سويف الجديدة، بسبب صعوبة الرؤية الناتجة عن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية بـ محافظة بني سويف.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة بني سويف الجديدة، نتج عنه إصابة 3 شبان بإصابات متنوعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين لموقع البلاغ نقلتا المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى فحص بياناتهم وإصابتهم، واتخاذ الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: كريم يحيى سلام، 25 عامًا، عامل، بكدمة بمنطقة الظهر وجروح متفرقة بالجسم، ومحمد أبو الخير إبراهيم، 20 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالرأس وجروح وسحجات متفرقة بالجسمن وعبد الرحمن أحمد شوقي، 17 عامًا، عامل، باشتباه كسرفي القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل رجال المرور والأجهزة المعنية لموقع البلاغ، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير حركة المرور لطبيعتها، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

نصائح تساعد على تفادي حوادث الطرق

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمنية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

ـ إحترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث.

ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.