الإحصاء: 10٪ زيادة فـى أعداد رؤوس الماشية عام 2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

1-بلغت أعداد رؤوس الماشية الحية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 3‚8 مليون رأس عام 2022 مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪.



2-بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة 4.6 مليون رأس عام2022 مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.2٪.





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3- بلغت كمية لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪



4- بلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللبن الخام 6.7 مليون طن عام 2022 مقابل 6.2 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪.



5- بلغت كمية لحوم الطيور والدواجن 2.0مليون طن (وزن قائم) عام 2022مقابل 2.5 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8‚19٪ ويرجع ذلك الي ارتفاع أسعار الاعلاف.

6- بلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عام 2022مقابل 16.4مليار بيضة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪.



7- - بلغت كمية إنتاج العسل 3.7 ألف طن عام 2022 مقابل 4.2 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.8٪.

الإحصاء: 4.86% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022، ومحافظة الشرقية تستحوذ على النسبة الأعلى

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحــصاء اليوم الأحد بيانًا صحفيًا بمناسبة إطلاق التقرير النهائي للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 بوصفه يومًا رسميًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

قام الجهاز بتنفيذ المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 1/1/2022 إلى 30/4/2022، وبلغت حجم العينة حوالي 112 ألف أسرة معيشية موزعة على جميع المحافظات وكانت أهم المؤشرات كما يلي:

نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة البسيطة إلى المطلقة:

بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية عام 2022.



ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 12.1% في الحضر مقابل 10.1% في الريف عام 2022.



ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 11.4% للإناث مقابل 10.6% للذكور عام 2022.



نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة:

بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة 4.86% لإجمالي الجمهورية من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022.



ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 5.1% للحضر مقابل 4.7% للريف عام 2022.



ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 4.90% للإناث مقابل 4.82% للذكور عام 2022.