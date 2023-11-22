ندوة بكلية علوم ذوي الإعاقة ببني سويف عن التلعثم

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعالية عن التلعثم، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتورة منى كمال وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

ندوة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

وتهدف الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة إلي زيادة توعية الطلاب ببعض الممارسات التربوية الخاطئة التي يتبعها أولياء الأمور مع أطفالهم تؤدي إلى حدوث الكثير من الاضطرابات مع الطفل وتوعيتهم بالممارسات التربوية الصحيحة، وذلك تضامنا مع ذوي اضطراب التلعثم.

Advertisements

وشملت الفعاليات، قيام فريق لغة الإشارة بالكلية بأداء قصيدة بعنوان "قصتي مع التأتة" ثم اعقبه اسكتش تمثيلي عن أسباب التلعثم والتي توضح وتبرز الأسباب التي تؤدي إليه، وعبر الحضور عن مدى أهميته لما فيه من توعية بأسباب التلعثم لتجنب العوامل المؤدية إلي التلعثم، ثم تم عرض فيديو لحالة تلعثم تروي قصتها في مختلف مراحل حياتها مع التلعثم والذي أثر في جميع الحضور، كما تم عرض فيديو لمشروع تخرج يتكون من قصة إلكترونية توضح اسباب التلعثم وطرق التعامل الصحيحة معه، ومحاكاة حالة من الطلاب لتوضيح كيفية تشخيص وعلاج التلعثم، والتي اثارت انتباه الحضور.

كليات ومعاهد جامعة بني سويف

وجامعة بنى سويف هي جامعة مصرية نشأت كفرع لجامعة القاهرة في مدينة بني سويف عام 1981م، وأستقل فرع بني سويف عن جامعة القاهرة وأصبح جامعة منفصلة بموجب القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005.

تسعى الجامعة إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية من خلال التقييم الذاتي لبرامجها التعليمية وضمان جودة الأداء لكي تأخذ مكانًا مرموقًا ومعتمدًا بين الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وبناء كليات جديدة أو معاهد عليا تواكب التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة لدفع التنمية والإنتاج.

ورسالة جامعة بني سويف هي إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالمعارف العلمية والخبرات في مجالات التخصص المختلفة قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال من العلماء والمفكرين والأدباء المتميزين القادرين على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وبناء ثقافته وتنمية بيئته ودفع قطاعات الإنتاج للمنافسة العالمية من خلال برامج دراسية متميزة تحكمها معايير أكاديمية محلية وعالمية متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة على مستوى العالم.

وتضم الجامعة عددًا من الكليات والمعاهد، من أبرزها:

كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية الطب البيطري

كلية الآداب

كلية العلوم

كلية التربية

كلية الصيدلة

كلية الطب البشري

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية التعليم الصناعي

كلية التربية الرياضية

كلية طب الفم والأسنان

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

كلية الإعلام

كلية العلاج الطبيعي

كلية الزراعة

كلية العلوم الصحية

كلية رياض الأطفال

كلية الفنون التطبيقية

كلية الألسن

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية

كلية علوم الأرض

كلية السياحة والفنادق

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

المعهد القومي لعلوم المسنين

معهد أبحاث وتطبيقات الليزر (LIRA)