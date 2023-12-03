الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة باستخراج الوثائق مجانا

أكد مصدر مسؤول بأن وزارة الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة عبر العديد من الفعاليات من بينها تنظيم فعاليات مشاركة مع ذوى الإعاقة بمختلف المحافظات.

وأضاف المصدر أنه سيتم السماح باستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية مجانًا لذوى الإعاقة احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمن الوثائق استخراج الأوراق الثبوتية- وثائق السفر- تصاريح العمل.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزتها، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

Advertisements

الجدير بالذكر بأنه تلقت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، كتابا لتفعيل مبادرة تفعيل الدور المجتمعي والإنساني تجاه الأشخاص من متحدي الإعاقة من مختلف فئاتهم، والذين يعانون من إعاقة غير ظاهرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.