الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مختار جمعة: أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في 2023

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن هيئة الأوقاف المصرية حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%.

جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع

واستعرض وزير الأوقاف خلال لقائه مع عدد من محرري وزارة الأوقاف جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع لافتا إلى أنه تم صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

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• (161,892,000) جنيه توزيع شنط غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منها 40 ألف شنطة سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة.

مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر

• تم صرف (65) مليون جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر، منها: 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر، وخمسة ملايين في إطار أهداف الصندوق العامة.  

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• تم صرف (10) ملايين جنيه ضمن مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا في دولة ليبيا بسبب الإعصار.

• تم صرف (28) مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم صرف (26,857,266) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.  

• (233,542,195) جنيهًا، تم ترجمتها إلى (954.7) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي، منها (50) طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدة الدولة المصرية لأهالينا في غزة.

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