رغم وجود 320 مصنعا، سر فشل تصنيع الآلات الطبية والأجهزة التعويضية في مصر والتركيز على المستهلكات

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن الأسباب التي جعلت الدولة المصرية تركز على تصنيع المستهلكات الطبية فقط، عبر المصانع المتخصصة في تصنيع المستلزمات الطبية التي يصل عددها إلى حوالي 320 مصنعًا، في الوقت الذي لم يتم فيه القيام بتصنيع الآلات والأجهزة التعويضية.

وقال عبده في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه بالرغم من وجود حوالي 320 مصنعًا للمستلزمات الطبية، فإننا لا نقوم بتصنيع إلا المستهلكات فقط، أما بالنسبة لصناعة الآلات والأجهزة التعويضية صفر.

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أسباب تركيز الدولة على تصنيع المستهلكات الطبية فقط

وأوضح أن هذا لأن هذه الأنواع تحتاج إلى إمكانيات وقدرات لا تمتلكها كل دول العالم، وأقصى ما تقوم به المصانع تجميع القطع المستوردة من الخارج فقط، لكننا لا نصنعها في الدولة لأنها تحتاج إلى وسائل متخصصة لا تمتلكها مصر مقارنة بالدول الأخرى.

الأطراف الصناعية، فيتو

وأشار إلى أن خطط الدولة لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والآلات، من الخطط التي إذا حظت باهتمام كبير من الحكومة سوف تحدث طفرة في قطاع المستلزمات الطبية، مما يجعل هناك أهمية قصوى للبدء في الإنتاج المحلي لهذه المستلزمات، لدعم قطاع الصناعة وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج.

تغطية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية

وعن طريقة تغطية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، أكد محمد اسماعيل عبده، أن جميع المستشفيات التابعة للحكومة، لا تشتري المستلزمات الطبية الخاصة بها إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد، وهذا لأنها ترسم خريطة خاصة بها لاحتياجات جميع المستشفيات، ومن ثم يتم طرح هذه الاحتياجات في مناقصة أمام شركات المستلزمات الطبية.

وتابع: وفي حالة استقرار المناقصة على شركة معينة، تقوم الهيئة بإعطاء أوامر توريد للشركة بالاحتياجات الخاصة بكل مستشفى، وبعد ذلك يتم تجميع الفواتير الخاصة بالمستلزمات التي تم إرسالها للمستشفيات، وإعطائها لهيئة الشراء الموحد حتى يتم صرف المبالغ المالية الخاصة بكافة التوريدات.

وأضاف، أما المستشفيات الخاصة، فإنها مختصة بذاتها، بمعنى أن كل مستشفى لديها شركة محددة تتعامل معها لتوريد احتياجاتها من المستلزمات الطبية بشكل مستمر، وهذا بالإضافة إلى أن هناك بعض المستشفيات الخاصة التي تستورد بنفسها احتياجاتها من الخارج، موضحًا أنه من الممكن وجود بعضها يقوم بالتعاقد مع هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجاته بالأسعار المتفق عليها.