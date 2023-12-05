الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

إطلاق حملة " صوتك قوة " لحث مواطنين للمشاركة في الانتخابات وتخصيص 6 لجان للوافدين بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة "صوتك قوة" لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا،مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. 

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المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

 

وأشار محافظ أسيوط انه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف جهود النشر وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية تفعيلًا لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلًا عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، لافتًا إلى إنه يجري التنسيق الكامل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة مناشدًا المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراب. 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها، لافتًا إلى إنه تسهيلًا على المواطنين خصصت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية الموقع الالكتروني الرسمي لها "www.elections.eg" للاستعلام عن لجنتك الانتخابية عن طريق ادخال الرقم القومي. 

 

تخصيص 6 لجان للوافدين 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية،وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط. 

   

مجلس جامعة أسيوط يؤكد أهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

تجهيز 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية بأسيوط استعدادا للانتخابات الرئاسية

 

 

ونوه المحافظ عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/088) أو رقم (2135727/088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها،على مدار 24 ساعة. 

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