الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تعدد مزايا ونصائح استخدام السخانات الكهربائية

سخانات المياه الكهربائية
سخانات المياه الكهربائية

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن أبرز مزايا  السخانات الكهربائي.

 

مزايا السخان الكهربائي


1-أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2-السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3-تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4-سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

 

نصائح شراء سخانات المياة الكهربائية

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح قبل شراء السخان  الكهربائي وهي:

  • إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.
  • التأكد أن خزان السخان الكهربائي يكون معزولا جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.
  • التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.
نصائح استخدام السخان الكهربائي

نصائح استخدام السخانات الكهربائية

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ايضا عده  نصائح لاستخدام السخان الكهربائي التي تساعد في التحكم في استهلاك الكهرباء:

  • يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
  • يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
  • تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

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طالبت  الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بالإبلاغ عن وجود كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المتدلية بالقرب من النوافذ والشرفات مما يشكل مجموعة من المخاطر التي يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر.

أخطار الكابلات الكهربائية المكشوفة 

وأضافت الشركة ان وجود كابلات مكشوفة علي سطح الأرض يمثل مجموعة من المخاطر علي المواطنين وابرزها:

 

١- خطر الصدمة الكهربائية: إذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.
٢- خطر الحرائق: قد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.
٣- خطر الإصابات الجسدية: قد يؤدي وجود الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها أو محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.
٤- خطر الانقطاع في الخدمة: قد يتسبب التعرض للكابلات المكشوفة في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.
٥- تعرض الأطفال للصعق والإصابات: قد يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات.

 

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