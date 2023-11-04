السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الإرشادات للمواطنين لاستخدام السخان الكهربائي لتوفير استهلاك فاتورتي الكهرباء والمياه تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

نصائح توفير استهلاك فاتورة المياة اثناء استخدام السخان الكهربائي

إرشادات التوفير في فاتورة الكهرباء للسخان الكهربائي

وتضمن نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتوفير فاتورة الكهرباء والمياه:

  • ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب تقليل العمر الافتراضي ويزيد في استهلاك المياه والكهرباء.
  • يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
  • يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لذا يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.
  • تفريغ المياه الساخنة من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

 

زيادة فترة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء، أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي مواعيد محددة لانتهاء خطة تخفيف الأحمال  على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال غير مقترن ببدء قرب فصل الشتاء والمعروفة بانخفاض استهلاك الطاقة، وأن الأزمة تتعلق بتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من المازوت والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات.

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 وأضافت المصادر أن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء يصدر من جانب مجلس الوزراء فقط، وأن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.

 

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء 

 وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة  أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء 

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

جدول يوضح كمية الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

 

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