الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محمود صديق: الأزهر يحمل لواء التجديد ويعمل على بناء الإنسان منذ ما يزيد عن الألف عام

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر،فيتو

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً يحمل لواء التجديد ويعمل على بناء الإنسان وغرس القيم الحميدة فيه منذ ما يزيد عن الألف عام؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: ( التربية وبناء الإنسان لعالم متغير - رؤية أزهرية استشرافية ) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة رئيس شرف المؤتمر.

Advertisements

أهداف التنمية المستدامة

وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعنوان المؤتمر الذي يلبي حاجة المجتمع ويتواكب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، خاصة وأننا نعيش في عالم سريع التغير في جميع مناحي الحياة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف يتميز عن غيره من المؤسسات العلمية بأنه استمد عطاءه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مشيرًا إلى أن ما عدا ذلك يطرأ عليه التغيير؛ لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ومن هنا فإن الأزهر الشريف يحمل لواء التجديد وفق متطلبات العصر،  لافتًا إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فتح باب الاجتهاد أمام الصحابة وفق ضوابط،  لعلمه بأن التغيير موجود في كل زمان ومكان.

إسهام الأزهر في الثورات الصناعية المختلفة

وأضاف أن الأزهر الشريف كان في طليعة المؤسسات التربوية التي أخذت بذمام التطوير الدائم والمستمر، والإسهام في الثورات الصناعية المختلفة، وقد تجلى ذلك من خلال إرسال البعثات الأزهرية إلى أوروبا في عصر محمد علي باشا عام 1826م ليعود رجال الأزهر ويقومون بتأسيس مدارس علمية مختلفة، مثل: مدرسة الألسن، ومدرسة الطب، وغير ذلك من المدارس العلمية.

وفي ختام كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر  بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات عملية مفيدة تسهم في بناء الإنسان وسعادته.

txt

رئيس جامعة الأزهر: الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه

txt

رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP 28 ويشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة الأزهر الأزهر الشريف شيخ الأزهر اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030م القرآن الكريم السنة النبوية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه

رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP 28 ويشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

الأكثر قراءة

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

الكهرباء تعدد مزايا ونصائح استخدام السخانات الكهربائية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية