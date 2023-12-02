السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP 28 ويشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP 28، فيتو

استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، اليوم السبت، بجناح الأديان بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 28، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ووفدًا رفيع المستوى ضم كلًّا من أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

 

 جناح الأديان في COP 28

وتفقد رئيس جامعة الأزهر جناح الأديان في COP28، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28، ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

 

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وأشاد رئيس جامعة الأزهر بفعاليات الجناح وأنشطته، معربًا عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في التفاعل مع القضايا والتحديات العالمية وتعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهتها.

 

وأكد د. سلامة داوود أهمية التعاون بين قادة الأديان والثقافات المختلفة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، مؤكدًا أن التعاون المشترك هو مفتاح النجاح في مجابهة تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام تحث على الحفاظ على البيئة ورعايتها كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية.

 

مجلس حكماء المسلمين

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، بهذه الزيارة، مؤكدًا أن العالم يتطلع إلى دور القيادات والمؤسسات الدينية الكبرى في تعزيز الوعي بقضايا المناخ وغيرها من القضايا والتحديات التي تهدد الإنسانية، موضحا أن مؤسسة الأزهر لها تاريخها العريق ودورها الرائد عالميًّا على كافة المستويات العلمية والدعوية والأخلاقية والإنسانية.

 

وينظم جناح الأديان، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، العديد من الفعاليات والأنشطة، يشارك فيها الجناح ممثلين عن 54 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب والمنظمات والمؤسسات الدينية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، كما يقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة أبرزها 65 جلسة حوارية ونقاشية، بمشاركة أكثر من 325 متحدثًا، تركز على تعزيز التفاهم بين الثقافات المتعددة بشأن العمل المناخي.

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مجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام جناح الأديان بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 جناح الأديان في COP28

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