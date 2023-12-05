المستشار أمير رمزي يحيي الذكرى الأولى لـ مفيد فوزي: وحشتنا يا أستاذ

أحيا المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير والمفكر مفيد فوزي الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام الماضى.

وكتب المستشار أمير رمزي قائلًا: "في الذكرى الأولى للصديق الأستاذ المفكر مفيد فوزي.. لقد تشرفت جدًا بكلمتك وحضورك يا أستاذ.. الله يرحمك وحشتنا".

وأوضح المستشار أمير رمزي، أن توقيع الراحل مفيد فوزي، على كتابه أعداء مصر الخمسة، وكلمته في الحفل، سيظلان فخرًا ووسامًا على صدره، داعيًا إلى نقل ما خلفه الراحل من كتابات وأفكار عبر الأجيال.

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وأكد “رمزي” أن الراحل سيظل حيًا في قلوبنا، ورمزًا كأحد المفكرين البارزين الذين أنجبتهم مصر، وشخصية فريدة في تاريخنا الإعلامي والثقافي.