وكيلة هالاند تفسر قيمة شرط المليار لهداف الدوري الإنجليزي

هالاند، تحدثت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.

وكانت بيمينتا توقعت أن تصل قيمة صفقة انتقال هالاند إلى ناد آخر لمليار يورو في تصريح سابق.

وقالت بيمينتا، في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "بعد عبارتي السابقة، قرأت تسريبات تتحدث عن شرط جزائي بقيمة مليار يورو حدده ريال مدريد للاعبه رودريجو".



وأضافت: "على أي حال، عندما تحدثت عن هالاند، لم أكن أقصد فقط قيمة الصفقة المالية، بل كل ما يشمله الانتقال: الأندية، والرعاة، والقمصان".

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وتابعت: "بالتأكيد ما يفعله هالاند خلال مسيرته سيصل به إلى هذه الأرقام".

وأضافت: "أما بالنسبة للشرط الجزائي، فهو وسيلة لجعل الأندية تقول أنا من أقرر، لكن أعتقد أنه إذا أردنا مستقبلا هادئا، يجب أن نواجه بعضنا البعض ونتبادل الآراء".

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن موقف النرويجي ابرلينج هالاند النهائي من الانتقال مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال الى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الى أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس الإسبانية"، فقد أعلن مقربون من هالاند، أن اللاعب ينوي الانضمام لريال مدريد، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024.

ويرى هالاند أنه من المبكر، الرحيل عن المان سيتي في صيف 2024، خاصة وأن الشرط الجزائي في ذلك الوقت سيكون 250 مليون يورو.

وكشف المقربون أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي سينخفض في صيف 2025، دون توضيح قيمته.

وسبق أن عززت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وأجابت بيمينتا، عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "هالاند سيد مصيره دائما، وسيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحًا لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.