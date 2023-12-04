الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما للاعبي مانشستر سيتي

هالاند والحكم، فيتو
هالاند والحكم، فيتو

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا لمانشستر سيتي، بدعوى عدم تصرف لاعبيه بطريقة لائقة خلال التعادل المثير مع توتنهام (3-3)، أمس الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.

بيان الاتحاد الإنجليزي

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، عندما أوقف الحكم انفرادًا لجاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، دون إتاحة الفرصة لأصحاب الأرض، وهو ما فجر احتجاجات لاعبي السيتي.

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وعن ذلك،  قال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم اتهام مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي، بعدما أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة توتنهام هوتسبير، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023".

وأضاف: "يُزعم أنه خلال الدقيقة 94 من المباراة، فشل النادي في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أمام مانشستر سيتي مهلة حتى 7 ديسمبر الجاري، للرد على هذا الاتهام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف.

وتقدم هيونج مين سون أولا بالهدف الأول لصالح توتنهام قبل أن يحرز هدف التعادل السيتي بالخطأ في مرماه.

وبعدها سجل جوليان الفاريز هدف التقدم السيتي بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ادرك توتنهام التعادل عن طريق الأرجنتيني لوسيلسو إلا أن جاك جريليش أحرز التقدم السيتي ثم خطف كولوسفسكي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام  توتنهام هوتسبير.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

 تشكيل مانشستر سيتي


إيدرسون- ووكر- أكانجي- دياز- جفارديول- رودريجو- برناردو- فودين- دوكو- ألفاريز- هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- فيليبس- ستونز- أكي- كوفاسيتش- جريليش- جوميز- بوب- لويس.

 

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تشكيل توتنهام 

فيكاريو- بورو- رويال- ديفيز- أودوجي- بيسوما- لو سيلسو- كولوسيفسكي- جونسون- سون- بريان.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء السبيرز كل من: فورستر- أوستين- دورينجتون- سكيب- هويبرج- سانتياجو- دونلي- ريتشارليسون- فيليز.

ومن جانبه، انهزم الفريق اللندني في آخر 3 مباريات خاضها في البريميرليج، بعد تجنبه الخسارة في 11 مباراة متتالية قبلها.

وآخر مدرب خسر مع السبيرز 4 مباريات متتالية، كان ديفيد بليت بين شهري مارس وأبريل 2004.

ويعد توتنهام ثالث فريق في الدوري الإنجليزي يتجنب الهزيمة، في أول 10 مباريات من الموسم، ومن ثم يخسر المواجهات الثلاث التالية، بعد هيدرسفيلد (1924- 1925) وشيفيلد يونايتد (1971- 1972).

وحقق توتنهام 8 انتصارات وتعادلين وتعرض لثلاث هزائم، وهو نفس ما حققه في تلك المرحلة من الموسم الماضي، بعد مرور 13 جولة، وحينها خسر أمام ليفربول (2-1) في الجولة الـ14.

وسجل السبيرز أولًا في جميع المباريات الثلاث التي خسرها مؤخرًا، ولا يوجد فريق في تاريخ البريميرليج سجل أولًا وانهزم في 4 مباريات متتالية.

ولم يحقق توتنهام سوى 4 انتصارات في 31 مباراة خاضها بالبريميرليج خارج ملعبه، أمام حامل اللقب.

وسجل سون هيونج مين، نجم توتنهام، 7 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، ولا يتفوق عليه في هذا السياق سوى محمد صلاح (11) وجيمي فاردي (9).

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