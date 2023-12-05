الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة مداهمة الاحتلال مقر الأمن العام لحماس في جباليا (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تقدمت في جباليا شمال غزة، حيث قام اللواء 551 ووحدة الكوماندوس التابعة للبحرية بمداهمة "مقر الأمن العام التابع لحركة حماس" في المنطقة.

جيش الاحتلال يتقدم في جباليا 


وقال إن "قوات اللواء 162 تعمل في منطقة جباليا، وذلك بعد أن استكملت مرحلة تطويق المخيم  على مدار آخر أربع وعشرين ساعة تصرفت القوات في المعاقل التابعة لحركة حماس الموجودة في المنطقة ودمرت البنى التحتية، زاعمة أنها عثرت على الوسائل القتالية والقاذفات في مبان مدنية".

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وادعي  بأن سلاح الجو بالتعاون مع مقاتلي لواء المظليين هاجم مساء أمس الاثنين  مباني عمل من داخلها مخربو النخبة في حماس، وقضوا على مخربين، وعثروا على قذائف صاروخية في ساحة أحد المنازل في شمال القطاع ودمروها".

وذكر أن "قوات احتياط تابعة للواء 551 ووحدة 13 للكوماندوس البحري وداهمت مبنى غرفة عمليات الأمن العام التابع لحماس في جباليا، وتم رصد وسائل استطلاع وسيطرة، ووسائل قتالية وخرائط".

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