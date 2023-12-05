الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس عن اتهامها بالعنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر: حملة مضللة وهدفها شيطنة المقاومة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

الهجوم البري على غزة، وصفت حركة حماس اتهامها بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين بـ "الأكاذيب وهدفها شيطنة المقاومة".

ونددت "حماس" في بيان لها أمس الإثنين، بـ"الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

 

جزء من سلسلة الأكاذيب

وقالت: "نعد هذه الحملة المضللة جزءًا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

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وفي وقت سابق، قالت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية أمام الكنيست، إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن "أكثر من 1500 إفادة صادمة" من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض.

وزعمت رئيسة اللجنة البرلمانية حول الجرائم المرتكبة بحق نساء خلال هجوم "حماس"، كوتشاف الكيام ليفي، أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى في السابع من أكتوبر قُتلوا ولن يتمكنوا أبدًا من الإدلاء بشهادتهم".

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له أمس الإثنين أن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعًا عسكريًّا في منطقة شتول.

وعلى صعيد آخر أفادت فضائية "الجزيرة" نقلًا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدانًا فلسطينيًّا ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

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