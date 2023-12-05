رانيا فريد شوقي تنعي أختها "ناهد": لله ما اعطي ولله ما اخذ

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أختها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.

رانيا فريد شوقي تنعي أختها

وكتبت رانيا فريد شوقي قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطي ولله ما اخذ وكل شئ عنده بمقدار..توفيت إلي رحمة الله اختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي..صلاة الجنازة العصر في مسجد الشرطة الشيخ زايد".

وفاة ناهد فريد شوقي



رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

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ناهد فريد شوقي



والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

