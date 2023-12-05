الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي، فيتو
ناهد فريد شوقي، فيتو

غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر ناهز الـ73 عاما، حيث خيم الحزن على أصدقائها من الوسط الفني لتتحول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للمنتجة الراحلة. 

وفاة ناهد فريد شوقي

ونرصد أبرز 6 معلومات عن المنتجة الراحلة كالتالي: 

1- المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

2- أختها الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، وابنتها الفنانة ناهد السباعي.

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3- تزوجت المنتجة ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدي من زوجها الأول، والذي توفي في حادث سيارة عام 2014. 

4- أنجبت أيضا ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي.

5- أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، ومنها: فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، و"الجريح"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"فرسان آخر زمن"، و"هيستيريا"، ومسلسل "زي القمر"، وغيرها. 

6- كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل: "لن أعيش في جلباب أبي".

موعد ومكان صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن 73 عاما

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