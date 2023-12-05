موعد ومكان صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي

كشفت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن موعد صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت آية سماحة قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد ىفريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

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ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.



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