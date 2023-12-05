عدد أهداف ليفاندوفسكي مع برشلونة بعد غياب التهديف آخر 3 مباريات

الدوري الاسباني، يعاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من أزمة تهديفية خلال المباريات الأخيرة مع البارسا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، خاض ليفا 3 مباريات متتالية دون زيارة الشباك، كما أنه أحرز هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة.

وظهرت العديد من الانتقادات والشائعات والتكهنات حول ليفا بناء على هذه الفترة السيئة.



لكن إحصائيات المهاجم البولندي ليفاندوفسكي بشكل عام بقميص برشلونة تكشف أنه رابع أفضل لاعب لديه معدل تهديفي في تاريخ بلوجرانا، ولا يتفوق عليه سوى الثلاثي الأسطوري: رونالدو نازاريو، وليونيل ميسي ولويس سواريز.

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عدد أهداف ليفاندوفسكي مع برشلونة

وسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 8 أهداف في 17 مباراة بالموسم الحالي إضافة إلى 33 هدفا في 46 مباراة بالموسم السابق، وبالتالي فإجمالي رصيده 41 هدفًا في 63 مباراة، بمتوسط 0.65 هدف لكل مباراة.

وعند مقارنة هذه البيانات مع مهاجمي برشلونة الرئيسيين في السنوات الأخيرة، يبقى أداء "ليفا" منذ وصوله إلى البارسا مثيرا للإعجاب.

وحقق رونالدو "الظاهرة" مع برشلونة متوسطا بلغ 0.96 بـ 47 هدفا في 49 مباراة، يليه ميسي 0.86 هدف لكل مباراة (672 هدفا في 778 مباراة)، ثم سواريز بـ0.69 (195 هدفا في 283 مباراة).

ويأتي ليفا بنفس مستوى أسماء بارزة في تاريخ برشلونة مثل صامويل إيتو ودييجو أرماندو مارادونا بمتوسط 0.65 هدف، لكل منهما.

بينما تفوق "ليفا" على مهاجمين كبار مثل ديفيد فيا وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري وباتريك كلويفرت وروماريو.

وعلي صعيد آخر غاب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، عن تدريبات فريقه، أمس الإثنين، بحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية.

فيليكس يغيب عن تدريبات برشلونة

وأوضحت الإذاعة أن جواو فيليكس لم يتدرب اليوم مع باقي زملائه حيث تعرض لنزلة برد شديدة.

وأضافت: "جواو فيليكس لعب مباراة أتلتيكو مدريد، وهو يعاني من هذه النزلة".

كان جواو فيليكس، تألق خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا "مونتجويك".

وسجل المهاجم البرتغالي الشاب هدف المباراة الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة (28).

وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.

وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.



تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد