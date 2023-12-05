رئيس مدينة قنا يتفقد تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية (صور)
تابع العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، متابعته لتجهيزات المقرات الانتخابية على مستوى المدينة والمدارس، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة كما رافقه وفاء رشوان مدير إدارة التربية والتعليم بقنا.
ووجه لطفي برفع درجة الإستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية والتواجد الميدانى بالوحدة المحلية، لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الإهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
وأكد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق المؤدية، قص الأشجار، منوها الي أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومؤكدًا على ضرورة تقديم عرس ديموقراطي يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية والنهوض بالوطن الغالي مصر.
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